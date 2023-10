Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte brechen in Grundschule ein

Neustrelitz (ots)

In der Nacht vom 28.09.23 zum 29.09.23 brachen bislang unbekannte Täter in die Grundschule Sandberg in Neustrelitz ein.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich diese gewaltsam Zutritt zu einem Raum in dem Schulgebäude und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ein Stehlschaden ist nicht entstanden. Gegen 23:45 Uhr soll der akustische Alarm des Gebäudes ausgelöst worden sein. Bis zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme hatte die Polizei in Neustrelitz hiervon keine Kenntnis.

Zur Spurensuche und -Sicherung kam der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zum Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls werden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt.

Anwohner und Passanten, die Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981/2580 zu melden. Insbesondere wird um Mitteilung von Besonderheiten zur Zeit der Alarmauslösung um 23:45 Uhr gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell