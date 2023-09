Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: E-Bike Diebstahl angezeigt und sofort aufgeklärt

Neubrandenburg (ots)

Am 24.09.2023 gegen 20:30 Uhr teilte ein aufmerksamer Hinweisgeber der Polizei mit, dass ein Fahrradfahrer auf der B96 aus Neubrandenburg kommend in Richtung Groß Nemerow fährt. Dies würde er aber in entgegengesetzter Fahrtrichtung und ohne eingeschaltete Beleuchtungseinrichtung tun.

Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Friedland versuchten den Radfahrer anzuhalten, woraufhin dieser fahrenderweise ausweichen wollte. Anschließend ließ er das Fahrrad auf der Fahrbahn liegen und lief fußläufig auf den daneben befindlichen Acker. Die eingesetzten Beamten verfolgten den Flüchtigen ebenfalls fußläufig über den Acker und konnten ihn kurze Zeit später stoppen. Es handelte sich um einen polnischen Staatsbürger mit geringen Deutsch- und Englischkenntnissen, der sich nicht ausweisen konnte. Aus diesem Grund wurde er in das Polizeihauptrevier Neubrandenburg verbracht, wo seine Identität festgestellt wurde. Der 22-jährige polnische Staatsbürger ist derzeit ohne festen Wohnsitz.

Die Beamten haben das E-Bike der Marke Hercules sichergestellt.

Am Vormittag des 25.09.2023 erschien ein 68-jähriger Bürger im Polizeihauptrevier Neubrandenburg und erstattete Strafanzeige wegen des Diebstahls seines E-Bikes. Gemäß seinen Angaben wurde sein E-Bike der Marke Hercules am 24.09.2023 in der Zeit zwischen 18:00 - 18:20 Uhr aus der offen stehenden Garage in der Platanenstraße entwendet. Er konnte weder mögliche Tatverdächtige noch sein Fahrrad in der Umgebung feststellen.

Die Neubrandenburger und Friedländer Polizeibeamten haben nach einer Überprüfung festgestellt, dass es sich bei dem sichergestellten E-Bike am Abend des 24.09.2023 auf der B96 um das entwendete E-Bike aus der Platanenstraße handelt. Somit kann der 68-Jährige sein E-Bike wieder abholen und der 22-jährige polnische Tatverdächtige muss sich wegen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell