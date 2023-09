POL-NB: Diebstahl von einem Solarpark mit einem Gesamtschaden von fast 230.000 Euro

Waren (ots) - Am 25.09.2023 gegen 12:45 Uhr ist es in der Mozartstraße in Waren zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind gekommen. Eine 60-jährige deutsche Fahrzeugführerin fuhr eine in der Mozartstraße befindliche Grundstücksauffahrt mit ihrem PKW hinunter, um auf die Mozartstraße zu gelangen. Ein neunjähriger Junge befuhr den linken Gehsteig, der Mozartstraße von der Westsiedlung aus kommend in ...

