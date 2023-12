POL Schwaben Nord: Diebstahl

Augsburg (ots) - Kühlental - Im Zeitraum von Dienstag (19.12.2023), 13.00 Uhr bis Donnerstag (21.12.2023), 13.00 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus Am Kaag ein. Es entstand ein Beuteschaden im oberen vierstelligen Bereich. Welden - Zu einem weiteren Einbruch kam es am Donnerstag (21.12.2023), zwischen 18.00 Uhr und 20.15 Uhr. Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen auch hier gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ...

mehr