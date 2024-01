Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Holzschuppen++Garagenbrand++Fahrradfahrer verletzt++Unfall unter Alkoholeinfluss+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Holzschuppen+ Kirchlinteln. Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in der Zeit von 03 bis 13 Uhr in einen Schuppen in der Schafwinkeler Landstraße ein. Sie betraten das Grundstück und gingen zu einem Holzschuppen hinter einer Garage. Mittels Gewaltanwendung öffneten sie die Schlösser und entwendeten diverse Werkzeuge aus dem Inneren. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Aufgrund der Menge des Diebesgutes ist zu vermuten, dass sie mit einem bislang unbekannten Fahrzeug unterwegs waren. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Garagenbrand+ Ottersberg. Am Donnerstag kam es gegen 12.30 Uhr im Lindenweg zu einem Brand in einer frei stehenden Garage. Nachbarn bemerkten eine Rauchentwicklung aus der Garage und informierten zunächst die Eigentümer, welche daraufhin den Notruf absetzten. Nach dem derzeitigen Stand wurde niemand verletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung sowie die Entstehung eines Feuers erkennbar. Die Feuerwehren Ottersberg und Otterstedt bekämpften den Brand und löschten diesen. Die Ermittlungen der Polizei, die auch die derzeit ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrradfahrer verletzt+ Lilienthal. Am Donnerstagmittag kam es auf der Klostermoorer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 38-jährigen Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer. Der 38-Jährige hielt mit seinem Skoda an einer Kreuzung an und übersah beim Anfahren einen kreuzenden Fahrradfahrer. Er stieß gegen den Jugendlichen. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro beziffert.

+Unfall unter Alkoholeinfluss+ Holste. Am Donnerstag ereignete sich auf der Landrat-Christian-Evers-Straße ein Verkehrsunfall mit einem Transporter. Ein 32-jähriger Fahrer verletzte sich leicht. Der 32-Jährige war auf der K23 in Richtung B74 unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und anschließend über die Fahrbahn schleuderte. Im Seitenraum stieß der Transporter gegen mehrere Bäume und kam dort zum Stehen. Ein Atemalkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab einen Wert von 2,0 Promille. Der Rettungsdienst brachte ihn zunächst in ein Krankenhaus. Nach der Untersuchung wurde ihm noch eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Er hat nur mit dem Entzug des Führerscheins zu rechnen. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

