Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 07.01.2024

PI Verden/Osterholz (ots)

- LANDKREIS VERDEN:

Unfallflucht fast geklärt

Kirchlinteln - Durch Anwohner erhielt die Polizei Verden Sonntag Vormittag Kenntnis von einer zerstörten Mauer in Hohenaverbergen. Aus der Straße "Zum Lohberg" kommend musste ein Pkw-Fahrer aufgrund bislang ungeklärter Umstände geradeaus in eine Grundstücksmauer in der Hohener Dorfstraße gerutscht sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelte den Unfallzeitpunkt mit 04:00 Uhr am Sonntagmorgen und konnte einer Fahrzeugspur im Schnee folgen. Durch Zeugen erhielten sie den Hinweis auf einen 33jährigen Pickup-Fahrer aus Luttum, dessen beschädigtes Auto auch verlassen aufgefunden werden konnte. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei Verden unter Tel. 04231/8060.

Spritztour endet mit Unfall

Kirchlinteln - In der Nacht zum Sonntag, gegen 03:30 Uhr, meldet sich ein 19jähriger Verdener selber bei der Polizei, da er nach einer Spritztour mit dem VW Touran seiner Großmutter verunfallt war. Zunächst war der junge Mann in der Bahnhofstraße in Kirchlinteln aufgrund Glätte von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Versuch, das Fahrzeug aus dem Grünstreifen zu fahren, stieß er dann mit einem anderen Pkw zusammen, der in der Straße geparkt war. Der junge Mann gab bereitwillig zu, dass er ohne Führerschein unterwegs war und zuvor Alkohol zu sich genommen hatte. Ein Alkoholtest ergab über 1,1 Promille, so dass den 19jährigen nun ein umfängliches Strafverfahren erwartet.

Schuppen aufgebrochen

Kirchlinteln - In der Nacht zum Sonntag, zwischen 22:00 und 03:00 Uhr suchten Unbekannte einen Schuppen eines Gehöfts in Klein Heins auf. Nachdem das Vorhängeschloss aufgebrochen wurde, wurden aus dem Nebengebäude diverse Werkzeuge entwendet. Zeugenhinweise dazu können an die Polizei Kirchlinteln unter Tel. 04236-943370 gegeben werden.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Achim - Am Samstag, gegen 09:00 Uhr, stellte eine Passantin einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Uphuser Heerstraße in Achim fest und alarmierte die Polizei. Der gemeldete Sachverhalt bestätigte sich bei Eintreffen der eingesetzten Beamten. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass der gesamte Bargeldinhalt und sämtliche Zigaretten des Automaten fehlten. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Tel. 04202-9960 zu melden.

Folgenlose Trunkenheitsfahrt

Achim - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, befuhr eine 38jährige Bremerin mit ihrem Pkw die Embser Landstraße in Achim, als sie einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Dabei stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Gegen die Bremerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In diesem Zuge wurde eine Blutprobe bei ihr entnommen. Zudem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Verstöße gegen das Waffengesetz

Achim - Am Samstag, gegen 16:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Achim einen 30jährigen Fahrzeugführer aus Bremen, der mit seinem Pkw unberechtigt in die Fußgängerzone der Obernstraße einfuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten im Kofferraum des Fahrzeugs neben einem Baseballschläger auch eine Machete fest, die nicht mitgeführt werden durften. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs, des Fahrzeugführers und seines 16jährigen Beifahrers wurde neben anderen Gegenständen auch ein weiteres Einhandmesser aufgefunden, das ebenfalls nicht in der Öffentlichkeit geführt werden darf. Die Gegenstände stellten die Beamten sicher.

LANDKREIS OSTERHOLZ:

Fahrer trotz Sperre unterwegs

Ritterhude - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bunkenburgsweg stellten kontrollierende Polizeibeamten der Polizeistation Ritterhude am Freitagmittag fest, dass der 37jährige Fahrzeugführer eines Audi Q5 aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Seinen Führerschein hatte er bereits nach einer Verkehrsordnungswidrigkeit in amtliche Verwahrung geben müssen. Nun erwartet ihn ein weiteres Strafverfahren.

Rauschfahrt mit E-Scooter

Lilienthal - Am Freitagnachmittag fiel den Beamten der Polizei Lilienthal im Ortskern ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde dem Lilienthaler die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen hinsichtlich des fehlenden Versicherungsschutzes dauern an.

Kollision im Begegnungsverkehr

Ritterhude - Zu einem Zusammenstoß von drei Pkw kam es am späten Freitagnachmittag auf der Landesstraße 135 in Fahrtrichtung Ihlpohl. Als eine 80jährige Fahrerin eines VW Polo aufgrund schlechter Wetterbedingungen in den Gegenverkehr geriet, kollidierte sie auf der Gegenfahrbahn mit einem Mercedes eines 63jährigen Osterholzers und einem Seat eines 50jährigen Ritterhuders. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf ca. 6500 Euro schätzt. Die 80-jährige Bremerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vor Ort rettungsdienstlich behandelt.

Fahranfänger verliert die Kontrolle

Osterholz-Scharmbeck - In der Nacht von Freitag auf Samstag verlor ein 18jähriger Fahrzeugführer beim Einfahren aus der Gartenstraße in den Klosterkamp aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen BMW und kollidierte daraufhin mit einem Straßenbaum und einer Abfalltonne. Der Fahrzeugführer wurde dabei selber leicht verletzt, sein 19jähriger Beifahrer kam mit einem Schock davon. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell