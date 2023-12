POL-DA: Lorsch: Rauschgiftermittler durchsuchen Wohnhaus/Drogen und Waffen beschlagnahmt

Reichelsheim (ots) - In der Zeit zwischen etwa 17.00 und 19.00 Uhr verschafften sich Kriminelle am Sonntag (17.12.) gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus im Sandweg in Klein-Gumpen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste ein Fenster auf und drangen so in die Räume ein. Ihnen fielen dort diverse Schmuckstücke in die Hände. Die Kriminellen ...

mehr