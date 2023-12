Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Wohnungseinbruch in Klein-Gumpen/Kripo sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

In der Zeit zwischen etwa 17.00 und 19.00 Uhr verschafften sich Kriminelle am Sonntag (17.12.) gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus im Sandweg in Klein-Gumpen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste ein Fenster auf und drangen so in die Räume ein. Ihnen fielen dort diverse Schmuckstücke in die Hände. Die Kriminellen flüchteten unbemerkt mit ihrer Beute vom Tatort.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

