Polizei Düsseldorf

POL-D: A 52 und Düsseldorfer Stadtgebiet - Ohne Helm und ohne Führerschein - Jugendlicher flüchtet mit entwendetem Roller vor Polizei

Düsseldorf (ots)

Samstag, 4.November 2023, 18:15 Uhr

Weil sie ohne Helme mit einem Roller ohne Kennzeichen auf der Autobahn unterwegs waren, fielen einem Bürger am Samstagabend zwei Jugendliche auf. Als eine Streife den Fahrer und seinen Sozius auf der A 52 in Höhe des AK Düsseldorf-Nord kontrollieren wollte, flüchtete der Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit. Hinzugerufene Beamtinnen und Beamte konnten die beiden schlussendlich auf dem Stadtgebiet (Lichtenbroich) stellen. Ermittlungen ergaben, dass der 15-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der Roller offensichtlich kurz zuvor in Ratingen entwendet worden war.

Nach einem Bürgerhinweis stellte eine Streife der Autobahnpolizei auf der A 52 in Richtung Düsseldorf einen mit zwei Personen besetzten Roller fest. Da die beiden keine Helme trugen und an dem Roller die Kennzeichen fehlten, beabsichtigten die Beamten das Duo zu kontrollieren und gaben Anhaltezeichen. Anstatt den Roller zu stoppen, gab der Fahrer Gas und flüchtete über die Anschlussstelle Rath bis auf das Düsseldorfer Stadtgebiet. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, wobei der Sichtkontakt immer wieder abbrach. Hinzugezogene Beamte fanden den Roller kurze Zeit später auf dem Boden liegend auf dem Gelände einer Schule in Lichtenbroich. Im Nahbereich konnte der 15 Jahre alte Fahrer und sein 16-jähriger Mitfahrer gestellt werden. Der 15-Jährige hat keinen Führerschein. Beide stehen im Verdacht, den Roller kurz zuvor entwendet zu haben. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Ermittlungen dauen an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell