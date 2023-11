Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Pedelecfahrer von Pkw erfasst - Mann lebensgefährlich verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 02. November 2023, 15:49 Uhr

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt gestern Nachmittag ein 57-jähriger Mann, nachdem er auf seinem Pedelec von einem Pkw erfasst worden war. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 19-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem BMW auf der Karlsruher Straße in Richtung Werstener Feld unterwegs. An einer Ampel in Höhe der Unterführung des S-Bahnhof D-Eller Süd kam plötzlich ein 57-jähriger Mann auf seinem Pedelec auf die Straße. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 57-Jährige aus Düsseldorf wurde lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer sowie eine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort, um die Spuren zu sichern. Die Einsatzkräfte sperrten für die Dauer der Unfallaufnahme die Karlsruher Straße zwischen den Einmündungen Marburger Straße und Flottenstraße in beide Fahrtrichtungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

