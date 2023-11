Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Mettmann - Pkw-Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle und verunfallt - Mann lebensgefährlich verletzt - Ermittlungen dauern an

Dienstag, 31. Oktober 2023, 14:42 Uhr

Als eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Düsseldorf beabsichtigte, auf der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim, den Fahrer eines Mercedes zu kontrollieren, flüchtete dieser mit hoher Geschwindigkeit. In der Folge verunfallte der Mann und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ob der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ist unter anderem Bestandteil der Ermittlungen.

Nach derzeitigem Stand gab eine Streife in Höhe der Tank- und Rastanlage Ohligser Heide einem Mercedes-Fahrer mehrfach Anhaltezeichen, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Der Mann missachtete diese, beschleunigte sein Fahrzeug stark und flüchtete. Ab dem Autobahnkreuz Hilden fuhr er dauerhaft auf dem Standstreifen und streifte an der Anschlussstelle Mettmann beim Rechtsüberholen einen anderen Verkehrsteilnehmer. In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über den Mercedes, überschlug sich und kam im Sichtdreieck der Ausfahrt auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde in dem Pkw eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 25 Jahre alten Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, wo er notoperiert wurde.

Die Bergung des Verletzten dauerte bis 17:14 Uhr. Zwischenzeitlich musste die Richtungsfahrbahn Arnheim für die Landung des Hubschraubers voll gesperrt werden. Das längste Stauausmaß betrug 13 Kilometer.

Der 25-Jährige ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin wird ermittelt, ob er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

