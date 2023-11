Polizei Düsseldorf

POL-D: Herzlich Willkommen in Düsseldorf - Miriam Brauns (52) wird neue Polizeipräsidentin in der Landeshauptstadt

Innenminister Herbert Reul: "Neu in Düsseldorf, aber in den Polizeipräsidien des Landes keine Unbekannte: Frau Brauns hat den nötigen juristischen Fahrplan und kennt sich auf dem behördlichen Parkett bestens aus. Ich freu mich, dass sich Frau Brauns der neuen Verantwortung in Düsseldorf stellt."

1971 in Köln geboren, begann die studierte Juristin 2002 den Verwaltungsdienst bei der Bezirksregierung Arnsberg. Nach Stationen im Ministerium des Innern und der Bezirksregierung Köln wechselte sie 2007 ins Polizeipräsidium Köln. Nach einer dreijährigen Station bei der Polizei Aachen, kam Miriam Brauns als Leitende Regierungsdirektorin zurück ins Polizeipräsidium Köln. 2018 wurde sie Stellvertreterin des damaligen Polizeipräsidenten.

