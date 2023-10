POL-D: Landesweites Aktionswochenende gegen den Wohnungseinbruch - Düsseldorfer Beamtinnen und Beamte nehmen bei Fahndungs- und Kontrolltag Einbrecher und Diebe erneut verstärkt ins Visier

Polizei Düsseldorf

Landesweites Aktionswochenende gegen den Wohnungseinbruch - Düsseldorfer Beamtinnen und Beamte nehmen bei Fahndungs- und Kontrolltag Einbrecher und Diebe erneut verstärkt ins Visier - Rund 100 Beamte im Einsatz

Freitag, 27. Oktober 2023, 14:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Am vergangenen Freitag nahmen die Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei mobil agierende Täter in den Deliktsbereichen Wohnungseinbruchdiebstahl und Taschendiebstahl im Stadtgebiet im Rahmen eines Großeinsatzes verstärkt ins Visier. Ziel ist es, den Fahndungs- und Kontrolldruck bei den Tätergruppen zu erhöhen, die sichtbare Präsenz im öffentlichen Raum zu steigern und die Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger über Präventionsmöglichkeiten zu informieren.

Die Sicherheitskräfte waren vom frühen Nachmittag bis in die späten Abendstunden im Stadtgebiet an Kriminalitätsbrennpunkten (unter anderem im Bereich des Hauptbahnhofs) und an einem stationären Kontrollpunkt am Ernst-Reuter-Platz im Einsatz und führten Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Zudem wurden Düsseldorfer Wohngebiete verstärkt von uniformierten und zivilen Kräften bestreift.

Die Bilanz:

Insgesamt wurden 163 Personen und 96 Fahrzeuge überprüft. Die Beamtinnen und Beamten fertigten 13 Strafanzeigen und 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Dass der Einsatz ein voller Erfolg war zeigt sich darin, dass insgesamt drei Personen festgenommen werden konnten. Zwei Personen wurden bei einem Taschendiebstahl auf frischer Tat ertappt und eine Person ist dringend tatverdächtig, Wohnungseinbrüche begangen zu haben. Sowohl Einbruchswerkzeug als auch bislang nicht zugeordnetes Diebesgut konnte aufgefunden und sichergestellt werden.

"Durch solche Aktionen wollen wir Täterinnen und Tätern den Riegel vorschieben. Durch gezielte, groß angelegte Kontrollen und Einsätze sowie den bestehenden Präventionsangeboten will die Polizei Düsseldorf gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern unsere Stadt immer sicherer machen und den Druck auf Kriminelle erhöhen. Der Erfolg des Einsatzes zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagt Kriminalrat Benjamin Thom, der den Einsatz leitete.

