Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall in Stadtmitte - Fußgängerin von abbiegendem Lkw erfasst - 65-Jährige stirbt an Unfallstelle

Düsseldorf (ots)

Samstag, 28. Oktober 2023, 15:40 Uhr

Eine 65-jährige Frau aus Düsseldorf wurde gestern Nachmittag im Bereich des Hauptbahnhofs beim Überqueren einer Straße von einem abbiegenden Lkw erfasst. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 38-jähriger Mann aus Polen mit seinem Lkw auf der Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Am Ende der Straße beabsichtigte er, nach rechts auf den Konrad-Adenauer-Platz abzubiegen. Dabei erfasste er aus bislang unklarer Ursache die Fußgängerin, die offenbar die Straße aus Richtung Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof überqueren wollte. Die 65-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum war vor Ort und sicherte die Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell