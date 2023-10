Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Terminerinnerung!++ Einladung zum Foto- und Pressetermin - "Riegel vor! Sicher ist sicherer" - Polizei erklärt Maschen der Gauner und gibt praktische Tipps zum Einbruchschutz

Düsseldorf (ots)

Pünktlich zur Zeitumstellung startet die Düsseldorfer Polizei unter dem Titel "Riegel vor! Sicher ist sicherer" wieder mit Tipps zum Thema Einbruchschutz in die dunkle Jahreszeit. In einem Pressegespräch geben Spezialisten der jeweiligen Fachkommissariate Einblicke zum Modus Operandi von Einbrechern und informieren, wie man sich erfolgreich vor ihnen schützt. Dazu laden wir Sie ein am

Freitag, den 27. Oktober 2023, um 13:30 Uhr in die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei Düsseldorf, Luisenstraße 2, 40215 Düsseldorf.

Bei Interesse bitten wir um vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail.

Weitere Informationen erhalten Sie in einem Newsletter unter folgendem Link: https://duesseldorf.polizei.nrw/sites/default/files/2023-10/newsletter_kkkpo_9.pdf

