Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Verkehrsunfall zwischen Fußgängern und Motorrad - Drei Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 21. Oktober 2023, 19:15 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Golzheim wurde ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Zwei Fußgänger erlitten leichte Verletzungen. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigten eine 23 Jahre alte Frau aus Düsseldorf und ein 22-Jähriger aus Mönchengladbach gemeinsam die Rotterdamer Straße aus Richtung Reeser Platz in Gehrichtung Rheinufer zu Fuß zu überqueren. Dabei übersahen sie offensichtlich einen Motorradfahrer, der in Richtung Messe unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 68-jährigen Motorradfahrer und den beiden Fußgängern. Der Piaggio-Fahrer stürzte aufgrund des Aufpralls zu Boden und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Fußgänger kamen mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

