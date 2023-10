Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf - Demonstrationen am Samstag in der Landeshauptstadt - Intensives Einsatzgeschehen - Keine größeren Störungen

Düsseldorf (ots)

Die Düsseldorfer Polizei hatte am heutigen Samstag mehrere Demonstrationslagen im Bereich der Innenstadt und in Derendorf zu bewältigen. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei Düsseldorf wurden dabei auch von Einsatzkräften anderer Behörden unterstützt. Nach jetzigem Stand (17:30 Uhr) verliefen die Versammlungen ohne größere Störungen. Während des innerstädtischen Aufzugs mit deutlich mehr Teilnehmenden als angezeigt kam es zu den erwarteten zeitweiligen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zunächst versammelten sich gegen 13:20 Uhr etwa 100 Personen zu einer angezeigten Demonstration am Frankenplatz in Derendorf. Parallel fand in diesem Bereich eine Gegendemonstration mit insgesamt rund 400 Teilnehmenden statt. Die Versammlungen verliefen störungsfrei und wurden um 15:30 Uhr für beendet erklärt.

Ab 14 Uhr versammelten sich mehrere Tausend Personen auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einer weiteren angezeigten Demonstration. Nach einer Auftaktkundgebung setzte sich der Aufzug gegen 15:00 Uhr in Bewegung und lief über innerstädtische Straßen zur Landtagswiese in Unterbilk. Die Versammlung verlief mit rund 6.900 Teilnehmenden in der Spitze bis auf die verkehrlichen Auswirkungen weitgehend friedlich. Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen (unter anderem wegen Volksverhetzung, dem Aufruf zu Straftaten sowie des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Beleidigung von Polizeibeamten). Um 17:17 Uhr erklärte der Versammlungsleiter die Demonstration für beendet.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell