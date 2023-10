Polizei Düsseldorf

POL-D: Achtung Taschendiebe! - 31- und 38-jährige Frauen in Stadtmitte festgenommen - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Achtung Taschendiebe! - 31- und 38-jährige Frauen in Stadtmitte festgenommen - Haftrichter

Dank des "richtigen Riechers" der Spezialisten für Taschendiebstahl der Bundespolizei konnten gestern Mittag in Stadtmitte zwei polizeibekannte Taschendiebinnen festgenommen werden. Die beiden Frauen mit bulgarischer Staatsangehörigkeit haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Am späten Vormittag observierten die "geschulten Augen" der Fahnder der Bundespolizei zwei Frauen vom Hauptbahnhof kommend in der Innenstadt. In einem Bekleidungskaufhaus an der Schadowstraße drängten sich die Frauen an einem Wühltisch an ihr Opfer. Als eine der Täterinnen mit einem Kleidungsstück die Sicht verdeckte, griff die Zweite in die Handtasche der Frau und entwendete das Portemonnaie. Die Tat wurde von den Zivilfahndern unmittelbar beobachtet. Die Bundespolizisten konnten die Täterinnen festhalten und den Beamten der Polizeiinspektion Mitte übergeben. Das Portemonnaie bekam die Geschädigte sofort zurück. Die Ermittlungen laufen. Es ist beabsichtigt, die beiden Frauen heute dem Haftrichter vorzuführen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell