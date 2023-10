Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 22.10.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Kupferdiebstahl

In der Nacht zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr kam es auf einem Betriebsgelände am Samskamp in Dinklage zu einem Diebstahl von Kupferkabeln. Unbekannte Täter überwanden den dortigen Zaun und entwendeten mehrere Kupferkabel. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne oder Dinklage in Verbindung zu setzen,

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 11:20 Uhr kam es in der Großen Straße in Steinfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren an einen dort abgestellten Pkw und setzte seine Fahrt unmittelbar fort. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Steinfeld zu melden.

Neuenkirchen-Vörden, Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, dem 21.10.23 gegen 13:15 Uhr kam es auf dem Heiligen Wall in Vörden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Radfahrer aus Damme leicht verletzt wurde. Ein 30-jähriger Steinfelder übersah den Radfahren beim Aufbiegen vom Heiligen Wall auf die Osnabrücker Straße, wobei es zu einem Zusammenstoß kam. Es entstanden leichte Sachschäden an beiden Fahrzeugen

Goldenstedt/Lutten - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag gegen 13:50 Uhr kam es auf der Oststraße in Lutten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 38-jährige Goldenstedterin befuhr die Oststraße in Richtung Lutten, kam dabei aus unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Ein 5-jähriges Kind, welches sich ebenfalls im Pkw befand, wurde dabei leicht verletzt.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Elektrofachgeschäfts an der Falkenrotter Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen dort abgestellten Pkw und beschädigte diesen leicht. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell