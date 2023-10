Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 22.10.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - gefährliche Körperverletzung

Am Samstag gegen 04:00 Uhr wurde ein 30-jähriger Löninger auf der Lagestraße in Löningen in Höhe des dortigen Kiosks von mindestens fünf bislang unbekannten Personen angegriffen und verletzt. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Das Opfer wurde verletzt und erlitt u.a. eine Kopfplatzwunde, welche im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei Löningen bittet Zeugen, sich unter Telefon 05432/803840 zu melden.

Cloppenburg - Tageswohnungseinbruch

Am Samstag in der Zeit von 10:30-13:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Nordenhamer Straße in Cloppenburg ein. Dort durchsuchten sie das Haus und entwendeten Diebesgut im Wert von ca. 1000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen zur Vorfallszeit in der Nordenhamer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/1860-115 zu melden.

Löningen - Sachbeschädigungen

In der Zeit von Freitag 22:00 Uhr bis Samstag 11:15 Uhr besprühten unbekannte Täter den Eingangsbereich der Sporthalle der Grundschule in der Hasestraße in Löningen mit einem Schriftzug. Ähnliche Schriftzüge wurden auch auf ein Garagentor an der Lagestraße, an die katholische Kirche und an eine Hauswand in der Langenstraße gesprüht. Zudem wurde ein Klassenzimmer der Container der Grundschule mit Eiern beworfen. Auch hier bittet die Polizei Löningen um Zeugenhinweise.

Cloppenburg - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Samstag gegen 23:55 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Cloppenburg einen 30-jährigen aus Cloppenburg auf der Leharstraße, als dieser Drogen konsumierte. Bei dem Mann konnten Amphetamine und Marihuana gefunden werden. Beides wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lindern - Verkehrsunfall

Glück im Unglück hatte ein 22-Jähriger aus Werlte, als er in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:00 Uhr mit seinem Daimler die Ortskernentlastungsstraße in Richtung Werlte befuhr. Aufgrund von Übermüdung kam er kurz vor einem Kreisverkehr auf die Fahrbahnmitte, überfuhr eine Mittelinsel und kam auf dem Kreisverkehr zum Stehen. Zuvor hatte er mehrere Schilder überfahren. Der Schaden am PKW und den Schildern wird auf knapp 5000 Euro geschätzt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein, weil das übermüdete Führen eines PKW mit anschließendem Verkehrsunfall strafbar ist und in solchen Fällen die Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen in Zweifel gezogen werden darf. Zumindest blieb der Fahrzeugführer unverletzt und schädigte keine anderen Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell