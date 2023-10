Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Lilienthal (ots)

Nach einer Verkehrsunfall am Montag sucht die Polizeistation Lilienthal nach möglichen Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer machen können. Der unbekannte Fahrzeugführer befuhr zwischen 8.30 und 12 Uhr die Trupermoorer Landstraße. An der Einmündung Am Schulhof lenkte der Fahrzeugführer sein rotes Fahrzeug nach rechts in die Straße Am Schulhof. Dabei kollidierte er mit der gemauerten Einfriedung eines dortigen Grundstücks, sodass beträchtlicher Schaden entstand. Der Unfallfahrer floh anschließend unerkannt vom Unfallort, zurück blieben lediglich rote Lacksplitter, die von der Polizei gesichert wurden. Hinweise zum dem vermutlich im hinteren Bereich beschädigten roten Fahrzeug nimmt die Polizei Lilienthal unter Telefon 04298/465660 entgegen.

