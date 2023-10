Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Kostenfreie Vortragsveranstaltung zum Thema "Einbruchschutz für private Wohnungen und Wohnhäuser" am 09.11.2023 ++ Anmeldung erforderlich

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Am 29.10.2023 ist Tag des Einbruchschutzes. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz wird in diesem Zusammenhang am 09.11.2023 zwischen 16:30 Uhr und 18.30 Uhr im Gebäude des Zentralen Kriminaldienstes an der Bgm.-Münchmeyer-Straße 4 in Verden eine entsprechende Vortragsveranstaltung durchführen.

Hintergrund:

Ein Einbruch in die Privatsphäre ist für die meisten Menschen ein einschneidendes Erlebnis, welches in der Regel nicht nur den Verlust oder die Beschädigung materieller Werte mit sich bringt. Vielmehr sind die Betroffenen anschließend großem Stress ausgesetzt, der sich aus der Situation selbst und den damit einhergehenden Anforderungen (Erstellen von Stehlgutlisten für Versicherung und Polizei, Organisation von Handwerkern zwecks Reparatur und ggf. Bestellung neuer Fenster/ Türen bzw. Anschaffung neuer/zusätzlicher Sicherheitstechnik) ergibt. Entgegen landläufiger Meinung erfolgen Einbrüche häufig zur Tageszeit, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind, also zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, aber auch am frühen Abend oder an den Wochenenden. Weit über ein Drittel aller Wohnungseinbrüche werden durch Tageswohnungseinbrecher begangen. In Wirklichkeit dürfte die Zahl aber noch höher liegen, da bei Wohnungseinbrüchen - etwa auf Grund einer urlaubsbedingten Abwesenheit der Wohnungsinhaber - die genaue Tatzeit meist nicht feststellbar ist. Die bundesweite Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) verzeichnet für 2022 einen Anstieg beim Wohnungseinbruch. Insgesamt wurden 65.908 Fälle einschließlich der Einbruchsversuche erfasst, 2021 waren es 54.236. Die Aufklärungsquote lag 2022 bei 16,1 Prozent. Mitursächlich für den Anstieg dürfte das Ende der Corona-bedingten Einschränkungen sein, dass mit der Rückkehr zum öffentlichen bzw. gesellschaftlichen Leben wieder vermehrt Tatgelegenheiten für Wohnungseinbrüche bietet. Dennoch liegt die Fallzahl im abgelaufenen Jahr weiterhin deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie, 2019 wies die PKS noch 87.145 Fälle einschließlich Einbruchsversuche aus. Die Einbrecher verursachten im vergangenen Jahr einen Schaden (nur Diebesgut/Beute) von 206,6 Millionen Euro (2021: 146,6 Mio. Euro; 2019: 291,9 Mio. Euro). Eingebrochen wurde meist über leicht erreichbare Fenster und Wohnungs- bzw. Fenstertüren. Die Quote der gescheiterten Einbrüche, also der Einbruchsversuche, ist leicht gesunken (2022: 46,8 Prozent; 2021: 48,7 Prozent).

Durch richtiges Verhalten und eine effiziente Sicherungstechnik können viele Einbrüche verhindert werden. Einbruchhemmende Fenster-Türen, wie sie durch die Polizei bundesweit empfohlen werden, verhindern entsprechende Taten regelmäßig, so dass in der Regel lediglich das Fenster beschädigt wird, aber die Täter nicht in die Wohnung/das Haus gelangen. Zudem ist festzustellen, dass sich viele Opfer entsprechender Taten im Vorfeld keinerlei Gedanken über das Thema Anwesenheitssimulation und Möglichkeiten einer aufmerksamen Nachbarschaft gemacht haben und somit das Haus "im Vorbeifahren" als leerstehend identifiziert werden konnte. Offensichtlich leerstehende Gebäude sind aber regelmäßig das Ziel von Einbrechern, weil es so gut wie kein Entdeckungsrisiko für sie gibt.

Die Polizei empfiehlt bei der Anschaffung neuer Fenster, Türen u.a. einbruchhemmender Produkte auf die DIN EN 1627 zu bestehen bzw. Fenster- und Türen mindestens in der Widerstandsklasse RC2 zu bestellen. Konkretere Auskünfte finden sich unter folgendem LINK https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/interaktives-haus. Entsprechende Facherrichter (Tischler, Unternehmen für Nachrüstungen, Unternehmen die Einbruchmeldetechnik verbauen) findet man unter https://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche.

Weitere Informationen und Tipps der Polizei zum Schutz vor Einbrechern finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch.

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz bietet im Rahmen dieser Veranstaltung die Möglichkeit, sich aktuell zum Thema zu informieren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen zur kostenfreien Veranstaltung werden bis zum 07.11.2023, unter 04231/806302, entgegen genommen.

