Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Einfamilienhaus

Riede. Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagvormittag und Sonntagabend in ein Einfamilienhaus am Drosselweg ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten anschließend das Haus nach Wertgegenständen. Unklar ist derzeit, ob sie überhaupt Beute machten, bevor sie unerkannt flüchten. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 04202/9960 um Hinweise möglicher Zeugen.

Krad-Fahrer schwer verletzt

Oyten. Ein 17-jähriger Krad-Fahrer wurde am Sonntag gegen 22:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Triften (K2) schwer verletzt. Der Jugendliche war mit seinem motorisierten Zweirad in Richtung Sagehorn unterwegs, als er einen am Fahrbahnrand geparkten VW übersah und auffuhr. Mit einem Rettungswagen wurde der 17-Jährige in eine Klinik gefahren. Sowohl an Krad als auch am Pkw entstand beträchtlicher Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch an der Bahnhofstraße

Lilienthal. Im Laufe des vergangenen Wochenendes brachen unbekannte Täter in ein Kosmetikstudio an der Bahnhofstraße ein. Nach Aufhebeln einer Tür gelangten sie in das Gebäude, wo sie Kosmetikartikel und Bargeld entwendeten. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Handtasche aus Pkw gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Sonntag eine Handtasche aus einem am Fahrbahnrand der Theresenstraße abgestellten VW Golf. Zuvor hatten die Diebe eine Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen, um an das Diebesgut zu gelangen. Von der Beute und den Tätern fehlt jede Spur. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Radfahrerin flüchtet nach Unfall

Osterholz-Scharmbeck. Weil eine unbekannte Radfahrerin am Donnerstag gegen 16:30 Uhr auf dem Radweg Am Kleinbahnhof entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 73-jährigen Radfahrer, der daraufhin stürzte und infolgedessen leichte Verletzungen erlitt. Die etwa 16-jährige Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise zur jugendlichen Radfahrerin nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell