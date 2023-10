Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta / Calveslage - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, dem 20.10.2023, kam es gegen 14:20 Uhr auf der Bundesstraße 69 in Vechta, in Höhe der Einmündung zum Dornenweg, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Dabei übersah ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta einen verkehrsbedingt wartenden Pkw, der mit drei Personen aus Diepholz besetzt war, und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Diepholzer auf den Pkw einer 22-jährigen Fahrerin, ebenfalls aus Diepholz, geschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt. Die B 69 musste im Bereich der Verkehrsunfallörtlichkeit kurzzeitig gesperrt werden.

Holdorf, B 214 - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitag, dem 20.10.2023, kam es gegen 17:10 Uhr auf der Bundesstraße 214 zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Lohne verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw, geriet nach links auf den Seitenstreifen und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrzeugführer und sein 30-jähriger Beifahrer aus Ankum wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Pkw entstand hoher Sachschaden.

Vechta - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag, dem 20.10.2023, kam es in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, der im Tatzeitraum auf einem Grundstück am Lattweg / Oldenburger Straße in Vechta geparkt war. Dabei wurde die Heckscheibe des tatbetroffenen blauen Hyundai beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell