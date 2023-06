Polizei Düren

POL-DN: 1,82 Promille: Betrunken in den Gartenzaun gefahren

Düren (ots)

Eine 56 Jahre alte Frau verlor am Sonntagabend die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen eine Grundstücksbegrenzung. Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest ergab 1,82 Promille.

Am Sonntagabend (04.06.2023) nahmen Anwohner der Straße "Am Wingert" einen lauten Knall wahr. Bei Nachschau staunten sie nicht schlecht, als sie einen Pkw sahen, der, aus Richtung Ratstraße kommend, auf dem Fußgängerweg stand. Augenscheinlich war die Fahrerin von der Straße abgekommen, über den Bürgersteig gefahren und erst in einer Grundstücksumrandung zum Stehen gekommen. Die eingesetzten Polizeibeamten merkten schnell, dass die Fahrerin des Wagens unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemtest ergab 1,82 Promille. Eigenen Angaben zufolge wollte die Fahrerin die Straße "Am Wingert" aus Richtung Ratsstraße kommend, in Richtung Dürener Weg befahren, als sie die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Rettungskräfte behandelten die Autofahrerin vor Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizei entzog der Fahrerin den Führerschein. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

