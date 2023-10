Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Geldbörsen

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, die schwarze, mit Blumen gemusterte Geldbörse samt Inhalt einer 48-jährigen aus Vechta, aus deren mitgeführten Rucksack. Zur genannten Zeit hielt sieh die 48-Jährige für Einkäufe in einem Bekleidungsgeschäft auf. Zwischen 12.15 Uhr bis 13.15 Uhr entwendeten unbekannter Täter an gleicher Örtlichkeit die Geldbörse samt Inhalt eines 47-jährigen Mannes aus dessen mitgeführter Tasche. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Absperrbake

Von Mittwoch, 18. Oktober 2023, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 19. Oktober 2023, 07.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Goldenstedt, Hagebuttenstraße, eine dort an einer Hofeinfahrt aufgestellte Absperrbake. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl aus Wohnhaus

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, um 23.25 Uhr, betraten unbekannte Täter in der Straße Moorgärten den Hausflur einer 58-jährigen Anwohnerin und entnahmen persönliche Gegenstände aus einer an der Garderobe hängenden Handtasche. Beim Verlassen des Grundstückes wurden die Täter durch 58-Jährige beobachtet. Sie ließen das Diebesgut auf ihrem Grundstück zurück und flüchteten in Richtung Falkenrotter Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: 04441 9430 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pkw

Am Freitag, 20. Oktober 2023, gegen 03.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Sandeskamp, auf das Grundstück einer 43-Jährigen. Hier verschafften sie sich Zugang zu einem weißen Pkw des Herstellers BMW X6 xDrive40d und entwendeten diesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Haustür

Am Freitag, 20. Oktober 2023, gegen 03.25 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Lohne, Erlenstraße, das Fensterelement einer Hauseingangstür. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300,0 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 18. Oktober 2023, gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Goldenstedt mit einem Pkw die Bundeskanzler-Kohl-Straße in Goldenstedt, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, 19.15 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger aus Steinfeld mit einem PKW die Bahnhofstraße in Steinfeld, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Zudem stand der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,11 Promille gemessen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person (

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, kam es gegen 07.20 Uhr auf der Vördener Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus Damme befuhr die Vördener Straße in Fahrtrichtung Vörden. Im Streckenverlauf übersah er einen vor ihm fahrenden 17-jährigen Baggerfahrer aus Neuenkirchen-Vörden. Es kam zum Zusammenstoß. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5250 Euro. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt. Der 17-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall Verletzten auf der Bakumer Straße

Am 19. Oktober 2023 ereignete sich gegen 09:40 Uhr auf der Bakumer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden: Ein 30-jähriger Fahrer eines Lieferwagens aus Lohne und sein 55-jähriger Beifahrer aus Diepholz waren in Fahrtrichtung Bakum unterwegs, als der Fahrer im Streckenverlauf aus bislang unbekannter Ursache einer vor ihm fahrenden Baumaschine auswich und die Gegenfahrbahn befuhr. Diese Situation erkannte eine ihm entgegenkommende fahrende 55-jährige Autofahrerin aus Lohne, die daraufhin nach rechts auf den Grünstreifen auswich. Der ihr entgegenkommende Lieferwagen versuchte ebenfalls auszuweichen, indem er den Grünstreifen befuhr. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 25.000 Euro. Zeugen des Unfalls sowie der Fahrer der Baumaschine werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne (04442 / 80846-0) zu melden.

