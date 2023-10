POL-LWL: Traktor fährt Strommast um

Lüttow-Valluhn (ots) - In der vergangenen Woche wurden durch unbekannte Täter aus einem Solarpark in der Gemeinde Lüttow-Valluhn mehrere Kilometer Kabel entwendet. Mitarbeiter der betroffenen Firma meldeten am Montag der Polizei in Boizenburg den Vorfall, worauf die Kriminalpolizei zum Einsatz kam und die Spurensicherung am Tatort vornahm. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter die Kabel von den Solarmodulen ...

