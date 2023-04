Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

In der Straße "Am Dolzerteich" versuchten Unbekannte im Zeitraum 08. - 14.04.2023 über eine Balkontür in eine Privatwohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Sie hebelten mit einem unbekannten Werkzeug an der Tür und beschädigten diese dadurch. In die Wohnung gelangten die Täter nicht. Wer im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet seine Hinweise bitte unter 05231 6090 telefonisch dem Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell