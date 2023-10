POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl Am Mittwoch, 18. Oktober 2023, zwischen 00.00 Uhr und 04.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Blumenstraße ein weißes PEGASUS Damenfahrrad plus Fahrradanhänger einer 30-Jährigen aus Bösel. Das Fahrrad hat eine Reifengröße von 26 Zoll, eine 7-Gang-Nabenschaltung und schwarze Schutzbleche, Felgen und Griffe. Auf dem Gepäckträger war ein ...

