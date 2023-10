Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, wurde um 20.05 Uhr in der Lastruper Straße ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Lindern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und seine Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss (

Am Mittwoch, 18. Oktober 2023, wurde um 14.30 Uhr auf der Peheimer Straße ein 15-jähriger Jugendlicher aus Molbergen auf einem Mofa kontrolliert, nachdem kein Kennzeichen daran angebracht war und dieses eine Geschwindigkeit von 45 km/h erreichte. Der Jugendliche versuchte zunächst, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Nachdem er wenig später gestoppt werden konnte, stellte sich heraus, dass der 15-Jährige lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet, bevor er im Anschluss an seinen Vater übergeben wurde.

Nur wenig später, um 14.50 Uhr, wurde in der Cloppenburger Straße ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest verlief positiv, sodass dem Molberger eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 18. Oktober 2023, wurde um 10.20 Uhr in der Osterstraße ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest verlief positiv, sodass dem Cloppenburger eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Um 22.45 Uhr wurde im Brookweg ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Badbergen kontrolliert. Hierbei ergab sich ebenfalls der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Auch in seinem Fall lieferte der Drogenvortest ein positives Ergebnis, sodass dem 20-Jährigen ebenfalls eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet wurde. Das gleiche Procedere durchlief ein 33-Jähriger aus Nordhorn, der um 22.55 Uhr mit seinem PKW den Vahrener Damm befuhr, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Dieser hielt sich nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen jedoch nicht an die Untersagung der Weiterfahrt. Er wurde am 19. Oktober 2023 um 00.10 Uhr in Cloppenburg fahrenderweise auf der Bundesstraße B213 festgestellt. Es wurde eine weitere Blutentnahme durchgeführt und seine Fahrzeugschlüssel an Angehörige übergeben.

Cappeln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 18. Oktober 2023, gegen 00.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Gartenzaun eines 68-jährigen Anwohners der Weserstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Löningen - Ergebnisse durchgeführter Geschwindigkeitskontrollen

Am Dienstag, 17. Oktober 2023 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Löningen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In Löningen wurden insgesamt 5 Verstöße geahndet, davon 4x mit einem Verwarngeld und 1x mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. In Essen (Oldenburg) wurden 13 Verstöße festgestellt. 10 wurden mit einem Verwarngeld belegt, 3x wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Negativer Spitzenreiter war ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg), der auf der Böener Straße in Löningen mit vorwerfbaren 105 km/h (statt erlaubten 50 km/h) gemessen wurde.

