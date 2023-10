Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Thüle - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Thüler Kirchstraße eine Fensterscheibe der dortigen katholischen Kirche. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93390 entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, wurde um 17.00 Uhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe in der Friesoyther Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Saterland - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 16. Oktober 2023, kam es zwischen 12.00 Uhr und 18.40 Uhr auf dem Scharreler Damm zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich der Fahrer eines LKWs oder Sattelzuges befuhr den Scharreler Damm aus Elisabethfehn kommend in Richtung Scharrel. Im Streckenverlauf geriet er leicht nach rechts von der Fahrbahn ab, wühlte die Berme zwischen Fahrbahn und Schutzplanke auf und touchierte die Schutzplanke auf einer Länge von ca. 50 m. Diese Schutzplanke wurde hierdurch leicht verbogen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell