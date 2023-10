Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, kam es um 12.10 Uhr auf der Falkenrotter Straße (Bundesstraße B69) in Höhe des dortigen Möbelhauses zu einem tragischen Verkehrsunfall: Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger LKW-Fahrer aus Polen mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger die Falkenrotter Straße in Fahrtrichtung Oldenburg, als ein Taxi, welches in die B69 in entgegengesetzter Fahrtrichtung (Diepholz) befuhr, aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit dem entgegenkommenden LKW des 49-Jährigen zusammenstieß. Durch die Kollision wurden der Fahrer des Taxis, ein 29-Jähriger aus Lohne, und sein Fahrgast, ein 21-Jähriger aus Lohne, im Fahrzeugwrack eingeklemmt und mussten durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vechta mit schwerem Gerät geborgen werden. Während der Fahrer schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Klinikum geflogen wurde, erlag der 21-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang dauern derzeit noch an. Für die polizeiliche Unfallaufnahme wurde die B69 in Fahrtrichtung Oldenburg komplett gesperrt. Auch die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Der Verkehr wird aktuell über die Auffahrt an der Falkenrotter Straße in beide Richtungen (Oldenburg bzw. Diepholz) abgeleitet.

