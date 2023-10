Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Weidezaungeräte entwendet

In der Zeit von Donnerstag, 12. Oktober 2023, 17.00 Uhr bis Freitag; 13. Oktober 2023, 13.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person zwei Weidezaungeräte von einer Viehweide in der Böener Straße am Löninger Mühlenbach. Am Sonntag, 15. Oktober 2023, ereignete sich eine weitere Tat. Hier wurde zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr, ein Weidezaungerät von einer Viehweide in der Straße Am Raddetal entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Löningen - Einbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 15. Oktober 2023, zwischen 2.00 Uhr und Montag, 16. Oktober 2023, 7.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Lagerhalle in der Herßumer Straße ein und entwendeten mehrere Kartons Pflanzenschutzmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cappeln - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 13. Oktober 2023, 18.00 Uhr und Montag, 16. Oktober 2023, 7.30 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines Ford C-Max, welcher in einem Carport in der Straße Horst stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Lastrup - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 16. Oktober 2023, gegen 18.20 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Sattelzug-Fahrer auf der Krapendorfer Straße, obwohl er unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Zeuge war zuvor auf den Mann an einer Tankstelle aufmerksam geworden und meldete den Verdacht der Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,79 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Garrel - Fahren unter Einfluss von Drogen

Am Montag, 16. Oktober 2023, um 10.53 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Mann aus Garrel auf der Varrelbuscher Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenvortest hatte ein positives Ergebnis geliefert. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell