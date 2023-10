Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Weidezaungeräte entwendet In der Zeit von Donnerstag, 12. Oktober 2023, 17.00 Uhr bis Freitag; 13. Oktober 2023, 13.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person zwei Weidezaungeräte von einer Viehweide in der Böener Straße am Löninger Mühlenbach. Am Sonntag, 15. Oktober 2023, ereignete sich eine weitere Tat. Hier wurde zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr, ein Weidezaungerät ...

