LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Greiz (ots) - Weida. In der Nacht vom 14.10.2023 zum 15.10.2023 wurden im Grochwitzer Weg in Weida, 5 abgeparkte Fahrzeuge beschädigt. Der oder die, derzeit unbekannten, Täter zerstachen dabei 11 Reifen an den Fahrzeugen. Der Gesamtschaden beträgt eine 4-stellige Summe. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Bezugsnummer 0269189/2023. Hinweise nimmt die Polizei Greiz unter 036616210 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

