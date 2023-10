LPI-G: Vandalismus in Weida

Gera (ots) - In der Nacht von Freitag, den 13.10.2023, auf Samstag, den 14.10.2023, beschmierten bislang unbekannte Täter eine Vielzahl von Hauswänden und Fensterscheiben mit Graffiti, in der Innenstadt von Gera. Betroffen waren vor allem Geschäfte in der Zschochernstraße, Sorge und Bachgasse. Auch das Parteibüro "Die Linke" in der Sorge 26 war von dem Vandalismus betroffen, wobei zwei Fensterscheiben bemalt wurden. ...

