Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pressemitteilung zum Video einer mutmaßlichen Sexualstraftat in Rudolstadt

Rudolstadt (ots)

Derzeit kursiert in den sozialen Medien ein Video, welches in Verbindung mit einer möglichen Sexualstraftat in Rudolstadt gebracht wird. Dieses Video wird stark kommentiert.

In dem Zusammenhang wird auch von einer Sexualstraftat am Rande des diesjährigen Vogelschießens im August gesprochen. Zeugen, insbesondere Geschädigte, welche dazu Abgaben machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der LPI Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

Bei der LPI Saalfeld ist ein Vorfall vom 22.09.2023 zum Nachteil eines 14-jährigen Mädchens in Rudolstadt bekanntgeworden. In diesem Zusammenhang kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen im Heinepark. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Saalfeld geführt und dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell