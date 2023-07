Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier E-Bikes

Remschütz (ots)

Am 16.07.2023 kam es gegen 09:50 Uhr in Saalfeld im Ortsteil Remschütz im Bereich der Straße Am Dudelteich zu einem Verkehrsunfall. Eine 72-Jährige und ein 71-Jähriger fuhren mit ihrem Pedelecs auf der besagten Straße in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve kollidierten die Verkehrsteilnehmer miteinander. Bei diesem Zusammenprall verletzte sich der 71-Jährige schwer und kam in ein Krankenhaus. Die 72-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Zweirädern entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell