Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Unterwellenborn (ots)

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr wurde ein Pkw und dessen Fahrer durch Polizisten in Unterwellenborn kontrolliert. Die Beamten fuhren dem Pkw bereits von Gorndorf kommend in Richtung Unterwellenborn hinterher und entschieden sich in Unterwellenborn im Bereich eines Parkplatzes diesen anzuhalten. Der 65-Jährige hatte nach erfolgten Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der 65-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell