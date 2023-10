LPI-SLF: Fahrzeug auf dem Dach nach Verkehrsunfall

Pößneck (ots) - Auf entspannte Art und Weise bei einer Tasse Kaffee mit der Polizei ins Gespräch kommen - darum ging es am Freitag bei der Aktion "Coffee with a cop" in Pößneck. Das Angebot nahmen die Bürgerinnen und Bürger gerne an. Diese waren nicht nur daran interessiert, ob der Kaffee schmeckt, sondern hatten auch zahlreiche Fragen. Im Vordergrund standen präventive Themen. So erkundigten sich Hauseigentümer zum Thema Einbruchschutz, Senioren informierten sich ...

