Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Coffee with a Cop

Pößneck (ots)

Auf entspannte Art und Weise bei einer Tasse Kaffee mit der Polizei ins Gespräch kommen - darum ging es am Freitag bei der Aktion "Coffee with a cop" in Pößneck. Das Angebot nahmen die Bürgerinnen und Bürger gerne an. Diese waren nicht nur daran interessiert, ob der Kaffee schmeckt, sondern hatten auch zahlreiche Fragen. Im Vordergrund standen präventive Themen. So erkundigten sich Hauseigentümer zum Thema Einbruchschutz, Senioren informierten sich über aktuelle Betrugsmaschen. Für die jüngere Generation waren Fragen über den Polizeiberuf und dessen Ausbildungsmöglichkeiten interessant. Manches Mal reichte es auch einfach nur, ein offenes Ohr zu haben. Insgesamt waren die Resonanz und das Feedback von den Besuchern und Besucherinnen der Veranstaltung durchweg positiv. Die Landespolizeiinspektion Saalfeld bedankt sich bei allen, die vorbeigeschaut haben.

