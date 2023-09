Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen

Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte mehrere Zigarettenautomaten auf und ließen eine unbestimmte Anzahl Zigarettenschachteln sowie Bargeld mitgehen. Durch die Aufbrüche entstand erheblicher Sachschaden. Betroffen waren Automaten in der Ortsstraße in Weira, in der Saalestraße in Ziegenrück, in der Knauer Hauptstraße im Ortsteil Knau von Neustadt an der Orla, in der Straße Külma in Schöndorf sowie in der Ortsstraße in Moxa. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

