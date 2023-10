Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Körperverletzungsdelikt

Am Samstag, 14. Oktober 2023, gegen 20.30 Uhr, wurde ein Jugendlicher durch zwei bislang unbekannte Personen unvermittelt im Bereich des Klinghamer Wegs angegangen. Er wurde geschlagen und zu Boden gestoßen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Einbruch

In der Zeit von Mittwoch, 11. Oktober 2023, 11.00 Uhr und Montag 16. Oktober 2023, 9.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen die Tür eines Carports in der Brinkstraße auf und entwendeten mehrere Kisten Pfand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Softwareboxen entwendet

Am Samstag, 14. Oktober 2023, gegen 20.25 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person drei Softwareboxen aus dem Motorraum von drei Ackerschleppern, welche auf einem Firmengelände in der Ringstraße standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Freitag, 13. Oktober 2023, 15.00 Uhr bis Montag, 16. Oktober 2023, 10.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in Vechta, Zitadelle, eine im Außenbereich des Museums aufgestellte Metallfigur, indem sie diese umknickten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Sonntag, 15. Oktober 2023, 20.00 Uhr bis Montag, 16. Oktober 2023, 15.00 Uhr zerstachen unbekannte Personen in Vechta, Amsterdamer Straße, den rechten Hinterreifen eines Pkw des Herstellers Hyundai, i20. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 16. Oktober 2023, 13.42 Uhr befuhr eine 50-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw die Lohner Straße. Als sie an einer Ampel anhalten musste, fuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeshausen auf den Pkw der 50-jährigen Frau auf. Hierdurch wurde die 50-jährige Frau leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell