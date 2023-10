Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, kam es gegen 22.05 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale an der Lastruper Straße zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil einer 30-Jährigen Frau aus Lindern, welche die Tageseinnahmen des örtlichen Kiosk dort einzahlen wollte: Ein bislang unbekannter Täter forderte sehr nachdrücklich von ihr die Herausgabe der Einnahmen. Die Frau händigte dem Mann daraufhin das Bargeld aus. Zu Handgreiflichkeiten seitens des Täters kam es nicht. Dieser flüchtete im Anschluss fußläufig in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20 Jahre alt, - ca. 190 cm groß, - Schwarze Jacke, - Schwarze Kapuze, - schwarze Hose - Ski-Maske, die er sich bis ins Gesicht gezogen hatte, - sprach sehr ruhiges, akzentfreies Deutsch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Tel.: (05957) 967790 entgegen.

Cloppenburg OT Galgenmoor - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Zwischen Freitag, 14. Oktober 2023, 21.00 Uhr, und Samstag, 14. Oktober 2023, 03.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Vereinsheim des dortigen Sportvereins in der Emsstraße die schwarze Geldbörse samt Inhalt eines 17-Jährigen aus Cloppenburg aus dessen Jackentasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Brand eines PKW

Am Mittwoch, 18. Oktober 2023, gegen 03.10 Uhr, geriet im Wallfahrtsweg aus bislang ungeklärter Ursache das Fahrzeug eines 54-jährigen Mannes aus Cloppenburg im Bereich des Motorraumes in Brand. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg gelöscht. Diese waren mit 38 Kameraden und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt.

Emstek OT Bühren - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 14. Oktober 2023, 20.00 Uhr, und Sonntag, 15. Oktober 2023, 15.00 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter in der Husumer Straße den Renault Clio einer Autovermietungsagentur aus Eschborn im Bereich der vorderen und hinteren Beifahrertüren und Kotflügel. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Emstek - wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, wurde um 07.50 Uhr in der August-Kühling-Straße zum wiederholten Male ein 29-jähriger Mann aus Emstek dabei erwischt, dass er einen PKW fuhr, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und an die Halterin des PKW übergeben. Gegen sie wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet, weil sie zugelassen hatte, dass der 29-Jährige ihr Fahrzeug führte.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, kam es um 15.00 Uhr Am Markt zu einem Verkehrsunfall: Eine 59-jährige PKW-Fahrerin aus Bühren musste aufgrund der dort rotlichtzeigenden Ampel verkehrsbedingt warten. Dies erkannte eine 65-jährige Fahrzeugführerin aus Holdorf zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den vor ihr stehenden Pkw der Bührenerin auf. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von 2000 Euro. Die 65-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt.

