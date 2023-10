Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelec

Am Samstag, 14. Oktober 2023, zwischen 11.00 Uhr und 21.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße das am Bahnhof abgestellte graue Pedelec NORDWind, Modell "Active Line Plus" eines 19-Jährigen aus Lohne. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 28 Zoll, eine Rahmengröße von 60 cm, schwarze Schutzbleche, einen braunen Ledersattel und braune Griffe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch, 18. Oktober 2023, gegen 02.10 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Hagen-Ringstraße, auf das Grundstück eines Wohnhauses. Dort beabsichtigten sie ein vor der Haustür abgestelltes Pedelec des Herstellers Scott zu entwenden. Als das Rad dabei gegen die Haustür stieß, verließen die Täter das Grundstück und ließen das Rad zurück. Der aufmerksam gewordene 22-jährige Bewohner des Hauses konnte keine Personen mehr feststellen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Unterschlagung einer Geldbörse

Zwischen Samstag, 14. Oktober 2023, 15.00 Uhr, und Sonntag, 15. Oktober 2023, 17.00 Uhr, kam es in einer Tankstelle am Alten Flugplatz zur Unterschlagung einer Geldbörse samt Inhalt eines 42-Jährigen aus Schneiderkrug. Dieser hatte die Geldbörse nach einem Tankvorgang auf einer der Tanksäulen abgelegt und dort vergessen. Als er seinen Verlust bemerkte, war das Portemonnaie nicht mehr da. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, 10.50 Uhr, befuhr ein 30-jähriger aus Meppen mit einem Pkw mit Anhänger die Oldenburger Straße in Vechta, ohne im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bakum - 54-jähriger Diepholzer lässt defekten PKW unerlaubt auf einem Parkplatz zurück

Am Mittwoch, 04. Oktober 2023, gegen 10.40 Uhr, hatte ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Diepholz seinen PKW nach einem Motorschaden an der Kirchstraße auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Damit der Parkplatz weiterhin genutzt werden konnte, sicherte er zu, den PKW umgehend abschleppen zu lassen. Dies tat er jedoch nicht. Stattdessen räumte er sein Fahrzeug in einer "Nacht- und Nebelaktion" aus und entfernte die Kennzeichen, um sich so seines defekten PKW zu entledigen. Den Diepholzer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Bakum - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, gegen 09.05 Uhr, befuhren eine 53-Jährige aus Essen und ein 25-Jähriger aus Vechta mit ihren Pkws die Essener Straße in Bakum in Fahrtrichtung Vechta. Als die 53-Jährige an einer Ampelkreuzung verkehrsbedingt halten musste, erkannte dies der 25-jährige Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf den Pkw der 53-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde die 53-jährige Fahrerin sowie ihr 48-jähriger Beifahrer aus Darmstadt leicht verletzt. Die entstandene Gesamtschadenssumme beläuft sich auf 12000,00 EUR.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, 13.30 Uhr, beabsichtigte ein 57-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw rückwärts aus einer Ausfahrt am Tannenweg in Vechta zu fahren. Dabei übersah der 57-jährige auf der Höhe des Gehweges einen von rechts kommenden 31-jährigen Fahrradfahrer aus Diepholz, der den Gehweg in Richtung Universitätsstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der 31-jährige Fahrradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 600,00 EUR.

Neuenkirchen-Vörden - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, um 07.05 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einer Sattelzugmaschine mit Auflieger die Straße Campemoor. Im Streckenverlauf stieß er mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Einsatzfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Vörden zusammen. Der Sattelschlepper dürfte ebenfalls einen Schaden am linken Außenspiegel erlitten haben. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 300,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: 05493 913560 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, um 10.00 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger PKW-Fahrer aus Wallenhorst die Steinfelder Straße. Im Kurvenbereich geriet er auf die Gegenfahrbahn, auf welcher ihm ein 26-jähriger Lkw-Fahrer aus Tschechien entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 20.000,00 EUR. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, kam es um 17.45 Uhr auf der Rechterfelder Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 58-jährige PKW-Fahrerin aus Bühren befuhr die Rechterfelder Straße von Visbek kommend in Richtung Rechterfeld und beabsichtigte im Strckenverlauf, nach rechts in die Varnhusenstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden 56-jährigen Pedelec-Fahrer aus Visbek. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der 56-Jährige leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1500 Euro.

Bakum - Betriebsunfall

Am Montag, 16. Oktober 2023, kam es um 14.00 Uhr auf der Baustelle des Bakumer Rathauses in der Kirchstraße zu einem Arbeitsunfall: Ein 60-jähriger Handwerker aus Lohne stürzte von einem Arbeitsgerüst mehrere Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Bakum - Umweltdelikt- Zeugenaufruf

In der Zeit von Montag, 16. Oktober 2023, 15.00 Uhr bis Dienstag, 17. Oktober 2023, 16.00 Uhr wurden mehrere zerkleinerte Asbestplatten in den Seitenraumes des Verbindungsweges, zwischen der Calveslager Straße und den sogenannten "Judensteg" entsorgt. Offensichtlich nutze(n) der/die Täter einen Radlader, da entsprechend Fahrspuren in der Nähe des Ablageortes aufgefunden wurden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-959710.

Neuenkirchen-Vörden - Betriebsunfall

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, um 06.50 Uhr, ereignete sich auf einem Betriebsgelände eines Torfunternehmens an der Straße Campemoor ein Betriebsunfall: Der 52-jährige Fahrer eines Radladers aus Steinfeld und der Fahrer eines Gabelstaplers stießen zusammen, woraufhin der Gabelstabler auf die Seite kippte und den 60-jährigen Fahrer aus Bramsche unter sich begrub. Er konnte noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes durch Arbeitskollegen geborgen werden. Der 60-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

