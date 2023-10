Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine Mauer

Ludwigsburg (ots)

Eine 53-jährige Fiat-Fahrerin und ihre 19-jährige Beifahrerin wurden am Sonntag (01.10.2023) vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 01:45 Uhr in der Eglosheimer Straße in Asperg einen Unfall hatten. Die 53-Jährige fuhr mit ihrem Fiat Punto aus Ludwigsburg kommend in Richtung Stadtmitte Asperg. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort zunächst gegen eine Mauer. Im weiteren Verlauf fuhr der Fiat einige Meter weiter durch eine Hecke und kollidierte mit einem dahinter befindlichen Zaun, der durch die Wucht des Aufpralls gegen die Scheibe eines geparkten Mercedes geschleudert wurde. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro.

