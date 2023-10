Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Schmuck und Bargeld erbeutet

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Mitte August bis Ende September verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung, die nordwestlich der Ortsmitte im Parkweg gelegen ist, indem die Balkontür mittels Werkzeug aufgehebelt wurde. Anschließend wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Dabei wurden Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erbeutet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154 1313-0 in Verbindung zu setzen oder sich per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell