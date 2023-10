Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Transporter rollt gegen Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (30.09.2023) kam es gegen 15:00 Uhr im Eugen-Eisele-Weg in Vaihingen an der Enz zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Passantin. Ein 21-jähriger Lenker eines Renaults befand sich auf der Straße und setzte dabei zum Einparken in eine Parklücke einige Meter zurück. Hierbei übersah er eine hinter dem Kleintransporter laufende 63-jährige Fußgängerin und erfasste diese. Die Dame stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Renaults bemerkte die Kollision sofort und stoppte hierauf sein Fahrzeug. Zur weiteren Abklärung wurde die Fußgängerin in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Sachschaden entstand nicht. Zur Unfallaufnahme befanden sich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Polizei vor Ort.

