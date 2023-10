Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Falsche Polizeibeamte ergaunern Schmuck und Gold

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter kontaktierten am Sonntagabend (01.102023) einen Böblinger Senior auf seinem Festnetztelefon und gaben sich im Verlauf des Gesprächs als Polizeibeamter, Staatsanwalt sowie Psychotherapeut aus. Die Unbekannten machten dem Geschädigten glaubhaft, dass in der Nachbarschaft eine ältere Frau überfallen worden und deshalb nun auch sein Hab und Gut in Gefahr sei. Daraufhin folgte der Senior den Anweisungen der Täter. Er packte Gold sowie Schmuck in eine Plastiktüte und legte diese vor seinem Wohnhaus ab. Zwischen 21.45 Uhr und 22.15 Uhr holten noch unbekannte Täter die Tüte ab, die Gegenstände im Wert eines fünfstelligen Betrags enthielt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen im Wohngebiet Diezenhalde machten, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

