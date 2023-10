Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelec

Von Dienstag, 17. Oktober 2023, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 18. Oktober 2023, 10.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Hagen-Ringstraße auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie ein graues Pedelec des Herstellers KTM eines 23-jährigen Lohners. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 10-Gang-Kettenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Messingspänen

Zwischen Dienstag, 17. Oktober 2023, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 18. Oktober 2023, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Zu Middelbeck Messingspäne aus dem Container eines dort ansässigen Werkzeugbaubetriebes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: 04443 977490 entgegen.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung beim Fitnessstudio

Zwischen Freitag, 13. Oktober 2023, 15.00 Uhr, und Montag, 16.10.2023, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter das Fenster eines Fitnessstudios in der Schulstraße. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: 04443 977490 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 18. Oktober 2023, 05.40 Uhr, befuhr ein 66-Jähriger aus Vechta mit einem Pedelec die Antoniusstraße in Vechta. Im Kreuzungsbereich touchierte den 66-jährigen ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen SKODA. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 100,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Visbek - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 18. Oktober 2023, 16.30 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Visbek mit einem E-Scooter die Schneiderkruger Straße in Visbek, obwohl für diesen kein Versicherungsschutz bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet..

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Rennrades

Am Samstag, 14. Oktober 2023, zwischen 12.30 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das vor dem Fußballstadion an der Lohner Straße abgestellte schwarze Herren-Rennrad STEVENS Aspik eines 54-Jährigen aus Lohne. Das Rennrad hat eine Reifengröße von 28 Zoll, eine Rahmengröße von 62 cm und verfügt über eine 22-Gang-Kettenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 18. Oktober 2023, kam es gegen 09.55 Uhr auf der Dinklager Landstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta befuhr die Dinklager Landstraße in Fahrtrichtung Märschendorf. Im Streckenverlauf fuhr er an einem auf dem rechten Fahrbahnstreifen arbeitenden Baufahrzeug vorbei und übersah dabei einen 49-Jährigen aus Vechta, der mit einem Omnibus die Dinklager Landstraße in Fahrtrichtung Vechta befuhr. Beide Fahrzeuge streiften sich auf Höhe des Baufahrzeugs, wodurch der Busfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen von insgesamt 8000 Euro.

